南韓成功研發艦對地飛彈 2019年部署護衛艦
韓聯社報導，南韓防衛事業廳18日指出，南韓成功研發出「艦對地戰術飛彈」，將於明年正式量産，爭取2019年部署於海軍護衛艦。
目前南韓護衛艦部署的飛彈只可攻擊敵方艦艇和飛機，無法直接攻擊地面上的固定目標。因此，「艦對地戰術飛彈」的開發能夠大幅提升南韓護衛艦的戰鬥能力。
搭載「艦對地戰術飛彈」的護衛艦有望成爲「殺傷鏈系統」（Kill Chain，集探測、識別、決策、打擊於一體的攻擊系統）的核心武器，有效打擊和摧毀北韓核設施和飛彈目標。
南韓防衛廳一位負責人表示，搭載「艦對地戰術飛彈」後，護衛艦在海上能夠打擊位於地面的敵方核心設施。作爲「殺傷鏈系統」的核心武器，「艦對地戰術飛彈」將有效應對來自北韓的各種挑釁。
(旺報)
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