中市府釋三利多 助青年勇敢「貸」夢想

台中市府今天與中小企業信用保證基金、台灣銀行等三家銀行董事長共同堆疊金磚金字塔，宣告青年創業及中小企業優惠貸款專案正式啟動。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右三）推動「青年創業及中小企業貸款專案」，提供高達12億5000萬元青創貸款額度。（盧金足攝）

「真好吃！」台中市長林佳龍品嘗青年菇農製作的有機香菇，有吃又健康，吃得津津有味。（盧金足攝）

台中市長林佳龍看好高壓胎補胎液，搭上騎自行車風潮，市場性榮景可期。（盧金足攝）

「台中市是個創業城市，我來應徵市長，而市民給我工作！」林佳龍今天（18日）與台灣銀行、台灣中小企銀及台灣商業銀行等3家銀行董事長，協助台中市創業青年取得12億5000萬元青創貸款額度，以「政府掛保證，勇敢貸夢想起飛」。貸款創業青年現身說法，林佳龍試吃有機香茹一口接一口，看到研發高壓胎補胎液，輪胎注入補胎液，被釘子刺破自動補胎，搭上自行車風潮，看好商機無限。

台中市政府今天與中小企業信用保證基金、台灣銀行、台灣中小企業銀行、台中商業銀行舉辦聯合記者會，林佳龍與各大銀行董事長共同堆疊金磚金字塔，宣告青年創業及中小企業優惠貸款專案正式啟動。

為鼓勵青年創業，滿足中小企業資金需求，市府與信保基金共同推出「青年創業及中小企業貸款專案」，提供高達12億5000萬元青創貸款額度。中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩、台灣銀行董事長呂桔誠、台灣中小企業銀行董事長朱潤逢、台中商業銀行董事長李俊昇等人皆與會出席。

林佳龍指出，此次貸款釋出「3個3」利多，最高貸款額度由100萬元提高至300萬元、調降貸款利率3碼、貸款銀行增加至3家等服務，盼打造資金無障礙環境，全力協助青年創業與中小企業轉型，為台中經濟發展注入新活力。

市府與信保基金合作撥付共1億2500萬元信用基金，貸款額度提升至12億5000萬元，至今已有106家次申貸成功，讓青年創業、中小企業皆得到很好發展。

林佳龍表示，貸款方案釋出「3個3」利多，包括最高貸款額度由100萬元提高至300萬元、調降貸款利率3碼、3家貸款銀行提供服務等，盼打造資金無障礙環境，全力協助青年創業與中小企業轉型。

台中人口不斷增加，市府也同時推動「青年希望工程」，讓年輕人從求學到就業，包括社會住宅、托育一條龍等各種政策提供青年發展最好的協助，期許台中打造青年創業友善城市，從優厚的青年貸款做起。

中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩指出，中小企業奠定台灣發展基礎，此次與台中市政府合作，對青年創業具有很大助益，他也以導演魏德聖申貸資金，籌拍電影《海角七號》獲得成功為例，鼓勵青年踴躍提出申請、勇敢追夢。

台灣銀行董事長呂桔誠指出，林佳龍在兩年前尚未當選時，於一場智庫會議上提出青年創業希望工程理念，上任後不僅加以落實，今日更與銀行合作推出優惠貸款方案，欽佩市長對市政推動的魄力。

台灣中小企業銀行董事長朱潤逢與台中商業銀行董事長李俊昇也都相當肯定市府扶持年輕人與中小企業的用心，市政推動表現良好，相關貸款條件將與市府持續合作，配合年輕人與中小企業發展需求。

現場也請兩名創業家代表前來分享創業關鍵時期青創貸款融資的經驗，鹿窯菇事總經理陳琰玨表示，為讓健康的有機乾木耳走出國際，申請國際認證及產銷研發過程非常辛苦，感謝市府的協助，經由投入青創基金，加強行銷與生產效率，逐漸將台中優質特農產品行銷歐美等國，讓台中農產品打開發展契機。

生產自行車輪圈及相關配件的詮薪開發公司開發經理白光豪感謝林佳龍與市府經發局的大力協助，在公司創櫃板過程中，除了貸款的資助，經發局也不斷給予協助與諮詢，讓事業發展更加順利。

經發局表示，「青年創業及中小企業貸款」是市府與信保基金量身打造的專案融資保證，由市府撥付5000萬元專款與信保基金提供相對資金7500萬元，保證撥付合計1億2500萬元辦理信用保證，以保證倍數10倍估算，提供高達12億5000萬元青創貸款額度。

(中時)