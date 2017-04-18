2男從台中搭小黃到高雄 不付車資就開溜
48歲劉姓計程車司機18日凌晨從台中搭載2名年輕人，一路南下到高雄，不料，到高雄五福國小前，兩人假借要下車抽菸，竟前後開溜，司機驚覺他們搭霸王車，趕緊下車追人，但兩人已逃竄無蹤，害司機損失5200元車資，憤而報警；鳳山警方調閱沿路監視器追查中。
運將劉男向警指出，經由台中太平區某大樓管理員幫忙叫車，今凌晨1時15分在該處搭載2名年輕人要到高雄鳳山區五福國小，他們上車後還作勢致電給家人，並向司機說「到了再請家人拿錢出來付」，司機當時還告知喊價這趟車資要4000多元，他們說「沒關係，用跳錶的就可」。
劉男表示，凌晨3時30分抵達學校前，跳錶已跳到5200元，其中1名年輕人說要先下車抽根菸，另名同行則在車上等，但沒多久，車內這名年輕人說「手機在抽菸朋友那邊，要下車拿手機致電家人付費」，隨後跟著下車；劉男驚覺有異，下車查看為時已晚，人已不見蹤影。
劉男發現自己受騙上當，氣得報警處理，直呼這趟白跑了，沒賺到車資，還得自掏腰包付油錢，真是有夠倒楣。鳳山分局五甲派出所獲報，將擴大調閱監視器追查2名搭霸王車的年輕人，朝詐欺罪偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。