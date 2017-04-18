2男從台中搭小黃到高雄 不付車資就開溜

48歲劉姓計程車司機18日凌晨從台中搭載2名年輕人，一路南下到高雄，不料，到高雄五福國小前，兩人假借要下車抽菸，竟前後開溜，司機驚覺他們搭霸王車，趕緊下車追人，但兩人已逃竄無蹤，害司機損失5200元車資，憤而報警；鳳山警方調閱沿路監視器追查中。

運將劉男向警指出，經由台中太平區某大樓管理員幫忙叫車，今凌晨1時15分在該處搭載2名年輕人要到高雄鳳山區五福國小，他們上車後還作勢致電給家人，並向司機說「到了再請家人拿錢出來付」，司機當時還告知喊價這趟車資要4000多元，他們說「沒關係，用跳錶的就可」。

劉男表示，凌晨3時30分抵達學校前，跳錶已跳到5200元，其中1名年輕人說要先下車抽根菸，另名同行則在車上等，但沒多久，車內這名年輕人說「手機在抽菸朋友那邊，要下車拿手機致電家人付費」，隨後跟著下車；劉男驚覺有異，下車查看為時已晚，人已不見蹤影。

劉男發現自己受騙上當，氣得報警處理，直呼這趟白跑了，沒賺到車資，還得自掏腰包付油錢，真是有夠倒楣。鳳山分局五甲派出所獲報，將擴大調閱監視器追查2名搭霸王車的年輕人，朝詐欺罪偵辦。

(中時)