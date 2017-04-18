2017全球TOP10美味泡麵 台灣這款摘第9！

台灣小拌麵古早味雙蔥油細麵入選全球美味泡麵第9名(圖/《The Ramen Rater》)

美國泡麵達人里納許（Hans Lienesch）每年都會於《The Ramen Rater》網站公布全球美味泡麵TOP10排行榜，在昨（17）日公布的2017版中，新加坡Prima叻沙拉麵再奪冠軍，台灣「小拌麵」古早味雙蔥油細麵則入選第9名。

談「小拌麵」古早味雙蔥油細麵，里納許於網站上說，去年在台灣試吃這款泡麵，之後又再吃了一次，兩次都有不錯的感想，「表現非常優秀，麵條份量多、有嚼勁，味道非常不錯，搭配的青蔥與油蔥非常美味，台灣真的把乾拌麵做得很好」。

在里納許2016年評比的全球前十大泡麵榜單中，第一名也是由Prima叻沙拉麵贏得，當時台灣藝人曾國城的「曾拌麵」則獲得第9名。

完整榜單↓

1.新加坡-Prima Taste Singapore Laksa Wholegrain La Mian

2.馬來西亞- MyKuali Penang Spicy Prawn Soup Noodle

3.新加坡-Nissin Straits Kitchen/Straits Reborn Laksa

4.馬來西亞-CarJEN Nyonya Curry Laksa

5.馬來西亞- MyKuali Penang Red Tom Yum Goong Noodle

6.新加坡-Prima Taste Singapore Curry Wholegrain La Mian

7.馬來西亞- Nyor Nyar Penang White Curry Instant Noodle

8.香港-Nissin Demae Ramen Straight Noodle Black Garlic Oil Tonkotsu Flavour Instant Noodle

9.台灣-小拌麵古早味雙葱油細麵Xiao Ban Mian Shallot & Scallion Oil Noodle

10.南韓-Paldo Budae Jigae Ramyun

(中時電子報)