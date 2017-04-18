彰化竹塘4「小」學畢業生聯合單車環鄉畢旅

竹塘鄉民靖等4校畢業生聯合單車環鄉之旅，很有意義。鐘武達攝。

竹塘鄉民靖等4校畢業生聯合單車環鄉拜會公所，與鄉長莊宜洌大合照。鐘武達攝。

民靖4校畢業生參訪竹塘鄉翠禧蘭園，聽取蘭園主人莊季都的解說。鐘武達攝。

學生們體驗栽種蘭花。鐘武達攝。

竹塘鄉民靖、長安、土庫、田頭4所「小」學總共只有63名應屆畢業生，今天透過騎單車環鄉進行1場另類的聯合畢業旅行，他們在師長陪同下沿途體驗家鄉的人文風景與產業，還到竹塘國中探索未來的學習新環境。

民靖、長安、土庫與田頭國小都很迷你，平均每校學生不到100人，6年前，4校為了讓應屆畢業生在畢業前夕留下美好的回憶，發起畢業生聯合單車環鄉之旅活動，並且由4校輪流主辦，如今，這項活動已經變成傳統。

今年主辦學校是民靖國小，校長蔡國吉說，騎單車環鄉，除了是體能的自我挑戰，也是要讓孩子從鄉間小道間體驗家鄉的環境及產業，認識在地的生態與人文，深化對家鄉的情感。

4校校長蔡國吉、吳貴枝、何承融與李隆吉親領騎，孩子們首站到鄉公所拜訪鄉長莊宜冽，感謝他長期對學生學習活動的支持與鼓勵；接著轉往翠禧蘭園，跟著負責人莊季都學習蘭花栽種實作，體驗農家的辛勞，最後則是到竹塘國中，由校長黃仲平引導參觀，提前認識未來的學習新環境。

「竹塘鄉有種蘭花耶！」不少小朋友都說，透過這次環鄉，才知道竹塘鄉竟然有栽種蘭花的基地；也有學生表示，「原來以為升上國中上課會很麻煩，現在不怕了」。

(中時)