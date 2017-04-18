國民黨員48萬 六參選人竟繳出72萬連署書

國民黨主席參選人吳敦義赴中央黨部繳交連署書。（圖/張鎧乙攝）

位於台北市的國民黨中央黨部與黨旗。（圖/本報系資料）

國民黨主席選舉今天截止登記，總計6位參選人完成登記手續，總共送出72萬1582份黨員連署書，遠高於這次選舉47萬8千有效黨員人數。除了重複連署的情況嚴重，無效黨員也參與連署也是連署「破表」的原因。

除了昨天登記的前立委潘維剛送出100870分連署書，今天登記的參選人，依序為吳敦義送出221891份、郝龍斌108233份、詹啟賢104359、韓國瑜57341、洪秀柱128888份。組發會在受理登記之後，就會開始審核個黨主席參選人連署黨員資格，預定在周五公布合格黨主席候選人名單。

(中時)