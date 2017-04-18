北市食材登錄平台登錄不全 秦慧珠批做半套

「台北市食材登錄平台」至今花費逾1600萬元，台北市議員秦慧珠實際查訪網站卻發現，平台任由各業者自由心證自主登錄，導致同樣類似產品，食材內容卻大不同，缺乏統一標準及查核機制，她批評北市衛生局「做半套」。衛生局食品藥物管理處王明理處長表示，目前食材登錄要求登錄主要食材，違規業者會依法處罰。

秦慧珠18日在警政衛生部門質詢時指出，自2014年起輔導連鎖飲冰品、食品烘焙業、夜市攤販、大賣場、學校營養午餐業者登錄食材資料，更在台北市食品安全自治條例施行後，公告將連鎖飲冰品業、超市超商大賣場（即時熟食食品）、公立政府機關員工餐廳、西式連鎖速食業4類列入強制登錄食材，但實際查訪網站卻發現，食材登錄做半套，食材登錄平台徒具形式。

秦慧珠以4家速食業者「麥當勞」、「頂呱呱」、「摩斯」、「肯德基」的炸雞來比較，麥當勞的原料只登錄「辣味炸雞翅」、頂呱呱只有「雞肉」、摩斯只有「和風炸雞」，只有肯德基除雞肉外還列出油、麵粉及辣椒粉，但其實炸雞食材根本不只這些，甚至還有醬油、鹽等醃料。

連鎖飲料店「50嵐」、「清心福全」、「茶湯會」、「翰林茶館」、「水巷茶弄」及「都可」的「珍珠奶茶」來比較，有5家中列出紅茶、糖、奶精、糖4種重要原料，但「翰林茶館」的原料僅有「紅茶」1樣，「水巷茶弄」詳細列出8樣原料，但「糖蜜」及「二砂」產地或來源卻為「各店自行當地採購」，原料來源寫了也等於沒寫。

衛生局食品藥物管理處王明理處長表示，目前食材登錄要求登錄主要食材，炸雞主要食材為雞肉，可以只登錄雞肉，而珍珠奶茶主要食材的確不只紅茶，且食材產地需具體明確，故「翰林茶館」、「水巷茶弄」兩家業者違規事實明確，將依法查處。

(中時)