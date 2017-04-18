因應北韓飛彈 日本準備出動神盾艦隊到領海

日本考慮出動海上自衛隊的神盾艦，以攔截可能落入日本海域的北韓飛彈。(圖/美國海軍)

隨著朝鮮半島局勢緊張，北韓多次飛彈試射和核武試爆，日本也感到相當不安，日本政府正在思考要是北韓飛彈落入日本領域時，自衛隊該如何部署。

俄國衛星網報導，日本政府為因應北韓的行動，開始考慮韓萬一飛彈彈落入日本領海，日本自衛隊能否攔截的法律問題。去年日本實施新安保法，擴大了自衛隊使用範圍，要是領海內落入一枚外國飛彈，就是屬於軍事侵略的明顯威脅。

日本的飛彈防禦分成海基與陸基，海基部分就是搭載標準3型飛彈的神盾驅逐艦，攔截範圍達500公里，射高可達160公里。去年日本與南韓、美國的神盾驅逐艦曾經進行過彈道飛彈攔截的相關演習。陸基防禦是以愛國者三型為主，是中低空末端防禦。

(中時電子報)