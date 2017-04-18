國稅局與民同樂 「港都稅年華」周六登場
財政部北區國稅局信義稽徵所將於22日周六下午2時在基隆市立文化中心廣場舉辦「港都稅年華 歡樂e起來」統一發票推行暨租稅宣導活動，活動內容包括舞台表演、有獎徵答、闖關遊戲、FB按讚、填問券及捐發票送好禮等精彩活動。
為擴大統一發票及租稅宣導層面，並關懷社會弱勢族群需求，國稅局邀請基隆市體育會、風動歌仔戲團、八斗國小、新住民團體及慈善團體共同參與活動演出，藉由各項精湛的表演節目，拉近民眾與稅務機關之距離。
國稅局表示，這項活動是為了建立民眾對購物消費索取統一發票，及使用載具儲存無實體發票的良好習慣，推動發票電子化，節能減碳愛地球，並加強宣導租稅法令及簡政便民服務措施，以灌輸民眾正確納稅觀念，建立徵納雙方和諧關係與共識。
信義稽徵所表示，凡是當天捐出106年3-4月份未列印買受人統一編號且消費金額10元以上之紙本發票3張或無實體發票2張，即可兌換闖關券1張，完成闖關遊戲者，即可憑券摸幸運好禮1份。現場完成手機條碼申辦，即贈精美宣導品1份。
(中時)
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