美容店拜狐仙想攝男人魂 反招來警方查緝

店家為招攬生意，在店內拜狐仙，並貼有茅山發財與迷心等符咒，上頭寫著「攝男人魂魄」等字樣，但似乎未見效，反而招來警方查緝。(劉宥廷翻攝)

林女說，平時有拜狐仙習慣，希望客人多一點，但效果還未見，就引來警察上門，甚至她還因通緝被帶回。(劉宥廷翻攝)

高市警方臨檢1家養生美容店，除意外查到27歲林姓女服務生曾因求職遇上詐騙集團，成了詐欺通緝犯外，警方還發現店家為招攬生意，在店內拜狐仙，並貼有茅山發財與迷心等符咒，上頭寫著「攝男人魂魄」等字樣，但似乎未見效，反而招來警方查緝。

新興分局前金分駐所接獲檢舉，指轄區1家養生美容店疑有暗藏春色，15日晚間突襲臨檢，雖然沒查獲按摩女郎與男客色情交易，現場負責人也否認經營色情，但清查發現在休息室的林女涉詐欺案被通緝。

林女嘆說，之前看到「網路兼職可輕鬆月入3至7萬元」求職廣告，對方強調時間自由、待遇高，但要求帳戶及提款卡，她沒多想就寄出，卻是掉進詐騙集團圈套，自己的帳戶成了人頭戶，害她被判刑4個月，上月底遭通緝。

警方搜查該店驚見店家拜地基主外，還貼有茅山發財符咒、狐仙迷心符咒，上頭寫著「攝男人魂魄」等字樣，疑似想招引色男上門消費，讓生意開紅盤；不過，林女說，平時有拜狐仙習慣，希望客人多一點，但效果還未見，就引來警察上門，甚至她還因通緝被帶回。

(中時)