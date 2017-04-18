菸蒂不落地！基隆廣設吸菸設備

市長林右昌今在市務會議宣布推動菸蒂不落地政策。（張穎齊攝）

環保局將推動掀蓋式隨身煙灰盒。（環保局提供）

環保局將推動滑蓋式隨身煙灰盒。（環保局提供）

癮君子注意，亂丟菸蒂最高可罰六千元！為全面提升基隆城市形象，基隆市長林右昌推動「菸蒂不落地」政策，將廣設吸菸區及設備，請癮君子吸菸務必在吸菸區內，若亂丟菸蒂遭人檢舉，最高可重罰六千元。

林右昌表示，基隆為全面提升整體城市環境品質及市民公德心，將推動「菸蒂不落地」三大政策。首先在大型公共場所優先設吸菸室或吸菸亭，其次重點地區廣設熄菸盒，第三是對特定對象製作熄菸袋發送，透過行動讓吸菸朋友有規範可依循，不亂丟菸蒂。

環保局長賴煥紘表示，依照菸害防制法，針對公共區域劃設吸菸區，設置熄菸筒及標示與標線。若在其他地方亂丟菸蒂累犯會加重處罰，同年度第一次罰一千二百元，第二次二千四百元，第五次以上每次六千元。

賴煥紘說，同時將仿效日本，推動吸菸者隨身攜帶熄菸袋，初期由環保局製作提供，減少亂丟菸蒂。對於易吸菸地區，舉凡超商、連鎖咖啡店及交通場站，持續宣導禁菸，配合設熄菸筒，並取締蒐證。

衛生局長吳澤誠也指出，相關推動工作補強，還包括推動劃置吸菸區，藉設立指示標誌，誘導吸菸朋友進入吸菸區吸菸，也能防止散播二手菸。目前完整設置54處，預估要設83處，呼籲吸菸朋友，要吸菸就在吸菸區內。

(中時)