彰化永靖農會早春葡萄評鑑 71歲老農江榮章奪冠
叫我第1名！永靖鄉農會今天舉辦年度優質早春葡萄評鑑，30名參賽農民提供粒粒飽滿又多汁的葡萄接受評審團的挑剔與品評，最後好不容易評出冠軍，是種了40年葡萄的老農江榮章。
永靖農會總幹事林秀惠說，永靖鄉栽種葡萄的歷史很悠久，全鄉葡萄種植面積約40公頃，其中有20公頃是溫室早春葡萄，早春葡萄的栽種技術門檻高，品質也相對好，在市場相當受歡迎，目前每公斤平均可賣到150元左右。
永靖鄉的早春葡萄肉質特別Q彈、果粉均勻、甜度也很高，參賽的30組葡萄，甜度都達滿分的18度以上，其中最甜的還達到21.2度，有人形容「甜到驚死人」。
評鑑會中，台中農改場副場長高德錚、助理研究員葉文彬與農會總幹事林秀惠、農會理事長陳吉星等人組成的評審團逐一就參參葡萄的外觀、果粒、糖度、酸度及風味進行評鑑，大家都說，一時之間真的很難打分數。
歷經2個多小時評比結果出爐，最後是由71歲老農江榮章抱得冠軍；第2名楊慶福、江錫聰；第3名江仲強、邱慶宗、邱融。
早春葡萄冠軍的江榮章說，40年前原是在種田，因為娶了娘家栽種葡萄的妻子才改行，近10多年栽種的葡萄，至少已經拿過3次第1，他半開玩笑說，種出冠軍葡萄，都要歸功老伴當年的技術指導。
(中時)
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