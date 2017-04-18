悠然綠園全球首家獲德國萊因認證長照機構
台南市公設民營的悠然綠園安養暨長期照顧中心及樹河基金會悠然山莊安養中心，18日雙雙通過德國萊因長照機構服務品質國際驗證，成為全球第一批獲得國際認證的長照機構，同時悠然綠園更是全球第一家通過國際認證的公設民營老人長照機構。
德國萊因大中華首席發證官任克思上午專程前往安平區悠然綠園長照中心舉行授證儀式，由台南市副市長吳宗榮及樹河社會福利基金會榮譽董事長洪碩伯代表授證，並向世界宣告德國萊因長照機構驗證正式從台南出發。
吳宗榮表示，悠然綠園與悠然山莊必須通過德國萊因「照顧服務」、「感染控制」、「安全環境」及「服務品質」等4大面向嚴謹檢視，還必須經過179項指標檢驗，實屬不易；尤其，悠然綠園開辦短短半年，即已躍身成為全球第一家榮獲國際認證的公設民營老人長照機構，可見台南市在公私協力合作下，已為大台南老人成功營造有尊嚴的照顧環境。
悠然綠園主任蔡瓊慧則指出，悠然綠園是南市社會局第2家公設民營老人照顧機構，2樓規畫安養部門可收容16床；3樓規畫失智照顧部門，可收容24床；4樓規畫長期照顧部門，可收容49床；5至7樓規畫養護部門可收容111床，全部共可收容200床，是南市首創多層級的老人照顧服務機構。
蔡瓊慧還強調，此次各項接受驗證的準備，均為日常要求常模，並未刻意營造，希望在各項指標指引下，動態檢視機構各個細小環節，以提供長者更好的服務品質。
社會局也說，台南市老年人口約26萬2000多人，其中安養及養護人口比率佔3.9%、失智症盛行率佔5.5%、長期照護人口比率則佔10.3%，未來該局將積極配合長照2.0政策，持續建構符合老人需求的健康照顧體系，並以社區為基礎、服務使用者為中心，進一步推動悠然綠園成為安平區A級長照點，提供更優質、多元且全人化的老人照顧服務。
(中時)
關鍵字：悠然綠園、安養中心、長照、萊因長照機構服務品質國際驗證
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