與朱立倫首次見面 林全：資源分配不偏頗

板新地區供水改善計畫二期工程第一階18日完工啟用，包括行政院長林全、新北市長朱立倫都到場剪綵，也是林全在上任11個月後首次在公開場合與朱立倫見面，新北市近日因前瞻計畫槓上中央，提早到場的朱立倫更在會場大門迎接林全，兩人在互動熱絡，時不時交頭接耳，針對前瞻計畫有諸多討論。

林全表示，這次很高興看到朱市長，他知道大家對於前瞻特別預算都很關心，縣市長關心建設預算本來就是正常的事情，中央政府也一定會從整體資源的有效利用來充分考慮，不會有任何的偏頗，希望大家能夠放心。

至於上任第11個月才與朱立倫見面，林全說，朱市長平常業務很忙，有機會他相信可以隨時保持聯繫，過去也曾通電話瞭解新北市的狀況。

朱立倫表示，這次見面有向林全表達新北市的建設，包括對水的要求與公共工程都是以市民角度出發，沒有政治也不分藍綠，這次他也很誠摯邀請林全院長來新北市看各項建設，院長也有表達意願。

(中時)