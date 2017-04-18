搭訕女子不成 老翁竟手肘攻擊女子胸部

楊翁遭員警制伏。（楊明峰翻攝）

男子將員警的反光背心扯破。（楊明峰翻攝）

70歲楊姓老翁18日上午11時許搭乘客運時，搭訕1名35歲的女乘客，期間不斷詢問就讀何所學校、住處等個人隱私，楊翁見該女不予理會，最後拿出糖果想請她吃，卻被該女拍落車上，當場氣得用手肘觸碰該女胸部，嚇得女子大叫向司機求助。

剛好將車輛開到桃園中壢總站的司機見狀，立即鎖上車門，並打電話報警。楊翁被中壢警方拖下車後，期間徒手拉扯員警江益德反光背心，最後被多名員警拉上警車。楊翁供稱，只是想要跟該女聊天，做進一步認識，並無性騷擾意圖。但其他乘客與司機指證歷歷，楊翁訊後被依性騷擾及妨礙公務罪嫌移送法辦。

(中時)