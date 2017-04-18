姊弟戀毒鴛鴦落網 甚至要幫警作媒

38歲沈姓土地仲介愛上大她10歲、已當阿嬤的黃女，這對毒鴛鴦日前被高市刑大逮獲，黃女不捨沈男遭逮，不斷哭泣，沈男還輕聲安撫，而黃女甚至見到抓他們的年輕分隊長不錯，主動表示要介紹姪女，讓警方啼笑皆非；另也在他們住處起獲16顆子彈，全案依毒品、槍砲送辦。

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(中時)