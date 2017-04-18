前板橋公所課長收賄46萬 判處9年4個月徒刑

新北市板橋區公所養護工程課前課長林一明，負責板橋公有停車塔機械設備維修、保養等審核業務，被控自2009年起向承包商收賄46萬元，林男否認貪污，但蘇姓、陳姓業者坦承行賄。

新北地院今依不違背職務收賄罪，判林男9年4個月徒刑，褫奪公權4年。蘇、陳則各處3月及4月徒刑，緩刑3年。

(中時)