警方民代合力抗詐 成功保住婦積蓄

17歲林姓少年等2名車手，17日中午向張婦供稱兒子替人作保，要求交付60萬贖金，最後民代、警方共同合作，成功保住張婦積蓄。（郭芝函翻攝）

新竹市張姓婦人17日接獲詐騙集團來電，佯稱就讀大學的兒子為同學擔保，向地下錢莊借貸60萬，但同學卻「跑路」，轉而押走他兒子，張婦一聽話筒內慘叫聲，趕緊妥協，並向市議員余邦彥求助，與警齊心合力，成功引誘2名車手，保住張婦積蓄。

警方指出，張婦在家中接到來電，稱若不還款，就用電擊棒電他兒子，張婦表明錢財不多後，便聽到「媽，快救救我！」疑似兒子慘叫聲，讓張婦差點心碎，也沒打給兒子確認，就向詐騙集團「殺價」，以10萬達成和解，依照集團指示，到附近郵局提領。

由於張婦不敢獨自赴約，連忙聯繫市議員余邦彥，他聽完張婦敘述後，直覺「那是詐騙集團」，立刻通知第2警分局，民代、警方共同設局，要求選定某小學變電箱交款，由偵查隊、東勢所前往埋伏、余邦彥喬裝路人，果真沒幾分鐘，19歲許男以及林姓少年出現，警見時機成熟，蜂擁而上逮捕。

警方表示，2名車手互不認識，是在雲林縣網咖，被詐騙集團吸收為車手，教唆北上作案，只要完成這次任務，就能拿到3000元獎金，全案訊後依違反詐欺罪嫌，將2人移送法辦。並呼籲，民眾若接獲來路不明電話，可撥打「165」反詐騙專線，或就近向警察機關求證，避免受騙。

(中時)