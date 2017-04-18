拜耳關懷偏鄉 特教學童與狗醫生歡樂互動

▲台灣拜耳公司關懷偏鄉學童，將關懷行動延伸至埔里國小贊助埔小壘球隊。（楊樹煌攝）

▲台灣拜耳公司號召企業壘球隊志工與埔里國小壘球隊舉辦壘球聯誼賽。（楊樹煌攝）

▲台灣拜耳公司結合超萌狗，讓特教班學童在歡樂笑容中與狗醫生開心的互動，有效提升療癒。（楊樹煌攝）

台灣拜耳公司今〈18〉日將關懷行動延伸至埔里國小，號召企業壘球隊志工與埔里國小壘球隊舉辦壘球聯誼賽，並在學生活動中心結合超萌的毛小孩，讓特教班學童在歡樂笑容中與狗醫生開心互動，有效提升療癒。

午後拜耳公司並安排20位德化國小學童，前往台一休閒農場，參觀植物生長狀況、進行作物教育及手作科學實驗遊戲、增長學童知識，並安排小朋支學習種植蔬菜植物及手繪盆栽，讓小朋友們收穫滿滿且玩得開心。

台灣拜耳公司為履行企業社會責任，長年來都選定偏鄉學校，支持學童體育與生命科學教育，該公司總裁林達玲表示，2010年開始，該公司贊助德化國小課後照顧計畫，除協助學童課業，更發展多元化課程，讓學童們有多方面發展機會。

今年則將關懷延伸至在體育訓練深具成效的埔里國小壘球隊為深耕計畫補助捐贈對象，期透過協助，提升多元扶助資源，激發各學習領域與潛能；同時選定來自埔里、國姓、魚池3鄉鎮的特教班身障學童為關懷對象，結合狗醫生與特教學童互動，有助療癒效果，也以傳達生命價值的永續與再造。

(中時)