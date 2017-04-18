金門海田種蚵仔400餘年 小朋友下海上課體驗

金門古寧國小學童走入蚵林，實地了解先民「以海為田」的智慧。（李金生攝）

古寧頭海域遍布蚵樁，石蚵養殖已有430餘年歷史。（李金生攝）

蚵民冒著溽暑、寒冬下海擎蚵，真的是「粒粒皆辛苦」。（李金生攝）

小朋友在長輩的帶領和解說下，上了一堂不一樣的戶外教學。（李金生攝）

金門養殖石蚵已有430餘年歷史，縣府擬納入申請世遺範圍。古寧國小學童今（18）日下海走入蚵林，實地了解先民「以海為田」的智慧和體驗「粒粒皆辛苦」的收穫過程，上了一堂很鄉土的戶外教學。

石蚵是金門的特色產業之一，已有430餘年歷史的養殖方式，至今仍保留完整的石蚵林，面積廣達千頃，十分遼闊壯觀，被譽為世界僅有的產業型態和海上地景。一年一度搭配小麥產期的「金寧鄉石蚵小麥文化季」即將於周五、周六登場。

古寧國小高年級學童20人，今早在老師的帶領下，魚貫從北山出海口下海，穿越泥濘灘地走入蚵林，聽取長輩說明倒石、車石、豎石和擎蚵、撿蚵、洗蚵、挑蚵的過程，實地了解先民以海為田，運用大海的養分種出甜美Q彈石蚵的智慧，也讓大家了解吃在口中，有「珍珠蚵」美名的石頭蚵仔，經過繁複的養殖、採收過程，才能成為桌上的美食。

(中時)