送媽媽去旅行 日本10大最適合母女旅館出爐

京都巴哈大飯店製作和風錢袋紀念品，相當受到母女客人喜愛。（樂天旅遊訂房網提供）

「姬宿 花Kazashi」為母女提供華麗服裝供換裝拍照體驗。（樂天旅遊訂房網提供）

還在傷腦筋母親節要送什麼禮物嗎？日本有不少針對母女提供入住方案的旅館，根據樂天旅遊訂房網數據，日本前10大最適合母女出遊的旅館，以提供華麗換裝服務最能擄獲女性芳心，例如「姬宿 花Kazashi」提供換裝拍照服務；「濱名湖大飯店Sazanami館」則有鮮艷浴衣免費出借，讓母女一同體驗屬於女生的旅遊樂趣。

第1名「京都巴哈大飯店」交通位置絕佳，距離河原町站只需步行5分鐘，館內為母女客人提供客製化服務，可於貴賓室免費享用咖啡、紅茶，也提供茶泡飯配京都醬菜當宵夜，離開前贈送和服布料製作的錢袋，相當受到歡迎。

限定女性入住的「姬宿 花Kazashi」，採用全包式優惠價格，母女可於餐館或酒吧享用飲品，飯店還提供華麗服裝供拍照體驗。

擁有美麗湖景的「濱名湖館山寺溫泉 濱名湖大飯店Sazanami館」，推出免費鮮豔浴衣供女房客試穿，母女可品嘗新鮮的湖魚料理，並享用酒吧免費飲料。

日本10大最適合母女一起去的旅館排行榜，第1名至第10名依序如下：京都府京都巴哈大飯店、長野縣輕井澤酒店 LONGINGHOUSE、熊本縣山鹿溫泉壽三、宮城縣秋保溫泉新水戸屋飯店、兵庫縣神戸三宮Villa Fontaine 飯店、愛知縣姬宿 花Kazashi、鳥取縣三朝溫泉依山樓岩崎、靜岡縣濱名湖館山寺溫泉濱名湖大飯店Sazanami館、栃木縣那須板室溫泉Onsen Ryokan 山喜、福島縣飯坂溫泉飯坂飯店聚樂（Juraku）。

(中時)