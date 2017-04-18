每3人出國就有1位去日本 台民眾超愛赴日遊玩原因是…

從觀光局的統計數據來看，去（2016）年台灣民眾赴日遊玩總人數達429萬，占整體出國總人數29.4%，等於平均每3人出國就有1人前往日本。(圖/達志影像/shutterstock提供)

台灣人有多愛去日本玩？從觀光局的統計數據來看，去（2016）年台灣民眾赴日遊玩總人數達429萬，占整體出國總人數29.4%，等於平均每3人出國就有1人前往日本。對此，有旅遊網站就進行調查，探究是哪些因素影響著台灣民眾如此著迷日本。

旅遊網站《Skyscanner》近來發表一項「台灣旅客熱愛日本旅遊原因」的調查報告，內容顯示，有超過8成的受訪者喜愛到日本遊玩，且當中有7成以上的人在過去1年的這段時間赴日，更有近5成的人表示去超過1次，可見其熱愛程度。

至於日本深深吸引著這些遊客的原因，第1名是，「治安良好、有秩序、乾淨整潔。」之後依序為，「自然風光優美、歷史古跡眾多、人文氣氛濃厚、旅遊項目豐富。」「航程短、交通便利。」「料理豐富、美味。」「民族親切、環境讓人舒適放鬆。」此外，良好旅遊品質、服務和購物便利，也是許多人會喜愛日本的原因。

最後，《Skyscanner》也提醒，熱門時段的機票票價相對較高，像是農曆春節、暑假、櫻花和楓葉季等，建議可在淡季時出遊，除了省錢外，更能享受城市的悠閒氛圍。

(中時電子報)