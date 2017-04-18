健康優先！三峽警分局長張錦成推措施關心同仁
警察工作辛勞，新北市警三峽分局長張錦成到任後，一直非常關心員警同仁的身心健康狀況，除了找來恩主公醫院專業人員教學外，還特別爭取經費在分局、派出所裝設健身器材，要讓員警同仁打拼治安、交通之餘，也要把身體顧好。
三峽分局於12日請來恩主公醫院精神科專任主治醫師周彥甫、心臟科專科護理師林惠雯替同仁講課。由於警察同仁平時為治安、交通打拼，睡眠時間不固定、工作壓力大，常有高血壓疾病或心理健康等問題，周彥甫醫師則帶來腹式呼吸法調控心理壓力，林惠雯教導同仁血壓控制以及如何預防高血壓，還不忘特別叮嚀：「身體聽你的，世界才會聽你的。」照顧好自己的身體最重要。
另外，三峽分局也爭取經費在分局1樓、北大派出所各裝設專業電子血壓計，並在分局2樓警備隊、北大派出所各裝設一部跑步機，還預計將繼續添購更多健康器材，讓員警同仁一進門就可以先測量身體基本狀況，雨天還可以在駐地跑步健身，讓同仁直呼： 「分局長真的很為同仁著想，揪感心！」
三峽分局分局長張錦成期許同仁都能擁有健康的身心:「我最關心的就是我們同仁的身心健康，警察平時守護人民的安全，也要記得守護自己的健康。」張分局長也特別指示，未來將在北大派出所駐地成立「心理諮商專區」，安排專業諮詢人員提供員警同仁洽談，讓三峽分局員警都能保持良好的身心狀況，一起為三峽治安打拼。
(中時)
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