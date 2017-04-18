內湖路2段355巷口將取消行人專用時相

台北市內湖區「內湖路2段355巷」路口為增加行人可通行時間及提升車流運作績效，自4月20日起取消該路口上放學時段性行人專用時相，北市交工處籲請用路人依循號誌管制燈號行止。

交工處指出，路口原實施上放學時段性行人專用時相，經當地反映有部分行人不耐久候，經評估於4月6日邀集相關單位現勘，綜合考量路口路幅較小及人車交織衝突不大等因素，決議4月20日起，取消該路口上放學時段性行人專用時相措施。

交工處於行人專用時相取消後籲請行人及駕駛人於行經路口時，確實遵循號誌管制燈號行止，行人行經路口時請快速通過，以維交通安全。

(中時)