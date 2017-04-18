台灣原生繡球花像小白蝶 信義鄉雙龍部落坡地簇擁
「這是什麼花？怎像一隻隻小白蝶簇擁在一起？」南投縣信義鄉雙龍部落聯外道路邊，幾株灌木白、黃花朵盛開，亮眼細緻引人矚目！專家說，它叫「華八仙」，分類學上為八仙花科（即繡球花科），是道道地地的台灣原生種繡球花。
台灣生態學會理事長楊國禎表示，雙龍道路旁這些八仙花植物，葉子看起來比較寬大，是為Hydrangea chinensis華八仙；台灣山區另分布有狹瓣八仙花、藤繡球、高山藤繡球、大枝掛繡球等數種類似的植物。
文獻記載，Hydrangea chinensis在中國大陸也有分布，被稱為中國繡球。前雙龍社區理事長谷自勇表示，沒想到這種開著蝴蝶形白色萼片和細細碎碎兩性花的植物，竟然是繡球花的一種；最近這幾個禮拜，往雙龍瀑布的步道旁，也正值大規模綻開。
(中時)
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