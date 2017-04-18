台鐵87處古蹟、歷史建築 完整名單看這裡

近日立法院交通委員會立委請台鐵統計各項資產，包括站廠、辦公廳舍等列為古蹟、歷史建築者，共有87處，完整名單如下：

11處國定古蹟：

台灣總督府交通局鐵道部—廳舍、台灣總督府交通局鐵道部—八角樓男廁、台灣總督府交通局鐵道部—戰時指揮中心、台灣總督府交通局鐵道部—公務室、台灣總督府交通局鐵道部—電源室、台灣總督府交通局鐵道部—食堂、新竹火車站、台北機廠（組立工場、鍛冶工場、原動室、澡堂）、台中火車站、下淡水溪鐵橋及台南火車站等。

12處市定古蹟：

山佳車站、汐止茄苳腳台灣鐵路遺蹟、機器局第五號倉庫、鐵道部部長宿舍、香山火車站、清代機器局遺構、縱貫鐵路舊山線—泰安車站、台中市火車站附屬設施及建築群、嘉義火車站、保安車站、三塊厝火車站及菁桐車站。

8處縣定古蹟：

勝興火車站、彰化扇形車庫、縱貫鐵路（海線）追分車站、縱貫鐵路（海線）日南車站、魚藤坪斷橋、台鐵斗南站站長宿舍、舊草嶺隧道及玉里迪街陸橋殘蹟。

56處歷史建築：

新竹站1—5號倉庫、五堵鐵路隧道、基隆站南北號誌樓轉轍站、汀州路台鐵舊宿舍、鐵路局局長宿舍、台鐵舊宿舍—濟南路3段15號、台鐵舊宿舍—臨沂街63巷19號、竹東車站、台北機廠—總辦公室、台北機廠—客車工場、台北機廠—柴電工場、桃園車站舊倉庫、舊山線鐵道—大甲溪鐵橋、台中市後火車站、縱貫鐵路（海線）清水車站、新埔火車站、大山火車站、崎頂一及二號隧道、談文火車站、通宵鐵道糧倉、烏日車站舊站長宿舍、彰化台鐵舊宿舍、台中車站周圍防空壕及碉堡群、後龍過港隧道、台中市火車站附屬設施及建築群（新民街倉庫群）、員林鐵路穀倉、斗南火車站北側倉庫群、集集火車站、林鳳營車站、後壁車站、曾文溪鐵道舊橋遺蹟、石榴車站及職員宿舍、斗南車站、台鐵斗南站宿舍群、原橋仔頭驛站、高雄火車站、舊打狗驛、舊糧食局宜蘭辦公廳、宜蘭火車站加水塔、台鐵宜蘭車站舊倉庫群、台鐵宜蘭運務段防空洞、宜蘭車站舊警察派出所、頭城車站舊站長宿舍、頭城車站員工宿舍、台鐵宜蘭工務段辦公室（值日室）、蘭陽溪舊鐵路橋、交通部台鐵局花蓮管理處、前花蓮火車站加水塔、台鐵花蓮管理處處長官邸、台鐵花蓮舊工務段及舊警務段建築群、舊花蓮鐵路醫院、台鐵舊林榮車站倉庫、台東舊站機關車庫、關山舊火車站、關山鐵路舊站宿舍、舊檳榔火車站及（日奈敷乘降場、賓朗火車站）站房。

(中時)