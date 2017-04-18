黑貓與警衛攻防暴紅 萌翻10萬網友還推周邊
日本廣島尾道市立美術館近日舉辦「貓展」，但也意外讓一隻「想闖美術館的黑貓」暴紅，黑貓與館方警衛攻防的模樣萌翻10萬日本網友，近日美術館更為這個插曲推出周邊產品，讓人萌到不要不要的！
日本尾道市立美術館「貓展」特展，展示各式貓咪浮世繪、當代藝術等近240件作品，以及貓咪藝術裝置，但沒想到也因此有貓咪想闖入美術館，與門口警衛展開一場「你攻我防」的逗趣對峙畫面。
而館方也把這過程PO上官方推特，吸引超過10萬日本網友按讚，並不時分享黑貓最新動態，引起網友大量關注、轉推，近日更用此作為周邊商品開發，設計出一款限量浮世繪黑貓與警衛包，意外成為貓咪展覽期間最夯的話題，也吸引不少貓奴前往一睹貓咪魅力。
(中時電子報)
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