退休金要多少才夠 金管會算給你看

行政院經建會指出，2018年台灣65歲以上老年人口比率將達14.36%，正式邁入國際慣稱的「高齡社會」，邁入高齡社會，你的退休金存夠了嗎？現在，金融監督管理委員會提供退休金試算軟體，輸入相關數值，就可以試算到退休的那1年，應該準備多少錢。

金管會建議，首先，想像自己退休後的生活，以推算每月花費及現在每月要提存金額。由於各區物價生活水準差距大，在北部每月需要3萬元過日子的人，在東部或中南部可能只需要2萬元，對年長者來說還要考量就醫及親友是否方便照顧。

使用金管會的軟體推算，需要輸入預估每月花費金額、還剩下幾年退休等變數。舉例而言，若是目前40歲的青壯年，準備在65歲退休，若每月花費需要新台幣 5萬元，在實質利率1%、通貨膨脹率1%的假設下，在退休時則需要總共7,287,782元。

何時準備退休金最佳？中國人壽副總經理蘇錦隆表示，退休準備，最好「分級」，不同年齡層可因應各自人生階段，選擇最適宜的資產配置工具來規劃；退休議題不是只有即將屆齡退休者才需要思考，青壯年族群及早規劃自己的退休生活。

準備退休金方法多元，近期因美國聯準會(Fed)升息，讓美元備受各界關注，若是看好美元的民眾，不妨趁此時間，進行美元資產配置，並可透過分次投入分散匯率風險，為自己和家人建構更完善的資產配置及退休規劃。

(中時)