前後首長請命一水二價 林全暗示朱去選市長？
板新地區供水改善計畫二期工程第一階18日完工啟用，包括行政院長林全、新北市長朱立倫與前行政院長、前北縣長蘇貞昌都到場剪綵，新北市兩位首長，先後在致詞時向林全請命幫助解決新北市一水二價問題，林全妙回，他待過台北市議會了解水價問題癥結，「期待各位有機會去做一下台北市長，就會知道兩邊的問題在哪」，此話一出，頗令人玩味。
朱立倫致詞時表示，台電全國統一價格，但在自來水，新北市卻出現一條街、兩水價，希望行政院能加以整合水價問題；前台北縣長蘇貞昌，也在致詞時提出同樣問題，並希望林全能夠給予承諾，不然對不起新北市民。
林全表示，他在台北市待過，過去台北市議會不斷給市政府施壓，希望水價與水的使用不能影響既有供給效能，「有機會去做台北市長的話，就知道問題所在」。
林全強調，水價一致是一定要做的，過去此問題在台北幾乎不談，現今柯市長很大方，願意來談而且也做了部分調整，但還是不能滿足期待，中央會盡力來協調，看要台水、北水合併？或是調度機制改變，不過要馬上回答，壓力恐怕比今天啟用的抽水站壓力還要大。
前行政院長蘇貞昌則以「前閣揆」、「前縣長」的身分向林、朱二人喊話，舉自己任內解決雙和醫院用地、林口台地開發案為例，強調在位者可以做很多事情，希望兩人發揮政治智慧，解決新北市民長期以來「一市兩水、一水兩價」的不公平現象。
(中時)
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