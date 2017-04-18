好友現身酒店！郭富城婚宴場地 玫瑰花海布置
香港天王郭富城（城城）婚事倒數計時，今（18日）晚將與大陸網紅方媛在港舉辦婚禮，據悉，婚宴席開10桌，只邀雙方親友，郭富城經紀人小美、好友張智霖、邱淑貞老公沈嘉偉都是獲邀賓客，而下午城城的排舞老師Sunny Wong(黃國榮)現身半島酒店，被問到是否來喝郭富城喜酒，他則笑說：「不講啦」，隨即進入酒店。
郭富城今晚將在香港半島酒店設婚宴，據悉，婚宴席開10桌、禁止拍照，賓客將陸續現身，而晚上的婚宴場地也隨之曝光，根據香港《蘋果》報導，場內有千朵粉色紅玫瑰，布置有如玫瑰花海，主桌則使用棗紅色桌巾，上頭印有金色囍字餐墊，會場喜氣洋洋。
城城上月與方媛登記結婚，今將宴客娶回美嬌娘，新人對婚事低調，喜訊曝光立刻引發關注，香港半島酒店外也有大批媒體守候，而新娘子方媛今凌晨也在IG曬出紅色跟鞋，疑似新娘鞋，為了做足婚禮準備。
(中時電子報)
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