國民黨主席選舉 詹啟賢完成登記

國民黨前副主席詹啟賢。（張鎧乙攝）

詹啟賢（右二）。（張鎧乙攝）

詹啟賢完成登記。（張鎧乙攝）

國民黨主席選舉18日截止登記，前副主席詹啟賢在支持者簇擁下，送出逾10萬份的連署書，完成登記手續。

詹啟賢受訪時強調，完成登記是要向社會宣告自己會清清白白參選，堂堂正正贏得選戰，以政策、主張、理念獲社會及黨員支持，要讓大家知道黨主席選舉如何做才會不一樣。

(中時)