女子郵局前見警躲閃 警盤查起出毒品

37歲廖姓女子18日凌晨在郵局前東張西望，引起警方注意，盤查後果然起出毒品。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局石門派出所副所長林永生與女警廖佩祺2人，18日0時許執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路三坑段郵局發現1名女子站在郵局的提款機前四處張望，警車經過時卻刻意低頭閃躲，林永生直覺有異上前盤查，發現37歲的廖姓女子持有多量毒品，訊後依毒品危害防制罪移送。

警方表示，盤查時懷疑廖女是提領現金的詐騙車手，但多加詢問後在廖女車上發現海洛因1包及安非他命2包，且盤查期間廖女不斷駝背，警方安排女警搜身，果然在胸罩內又發現1包海洛因。

(中時)