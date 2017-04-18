連署書僅5萬7千份？韓國瑜：扎實連署、原汁雞湯

前台北農產運銷公司總經理韓國瑜。（張鎧乙攝）

韓國瑜完成參選登記。（張鎧乙攝）

國民黨主席選舉18日截止登記，前台北農產運銷公司總經理韓國瑜由數名支持者陪同下，完成參選登記，送出5萬7千多份的連署書，是6人中最少的，他表示這些是扎實連署，有把握這5萬多份連署是「原汁雞湯」，如果連署跟開票差距太大，候選人很難交代。

(中時)