八田銅像斷頭效應 延燒南市議會

八田與一銅像斷頭案政治效應延燒到今天開議的台南市議會定期大會上，國民黨團指控市府團隊處理湯德章紀念公園國父銅像被推倒案與八田銅像斷頭案有差別待遇，不僅數度阻撓議程進行，更嗆聲如果5月8日前沒將修復後的國父銅像放回原位，將不擇手段杯葛議事。

市議會從今天起召開第2屆第5次定期大會，會議剛開始國民黨團即提出程序問題，要求市長賴清德說明八田與一銅像斷頭案。但因議長賴美惠執意繼續進行議程，引爆藍綠陣營的口角衝突，場面頗為混亂。

其間，國民黨議員謝龍介還一度坐上官員席副市長座位，與賴清德「話家常」，要求賴管管議長主持會議的風格；多位民進黨議員也趕緊上前護駕，最後賴美惠宣布休息10分鐘，才結束首波衝突。

國民黨團還要求賴清德針對八田與一斷頭案提出說明，並質疑賴清德對湯德章公園內的國父銅像被蔡丁貴等人拉倒受損案，與八田銅像斷頭的處理標準不一，有失公平，要求賴清德以同樣標準，在5月8日之前將國父銅像歸位湯德章公園，否則黨團將不擇手段在此次定期會中全力杯葛。

賴清德回應表示，八田與孫文是完全不同的人，且破壞者已經公開聲明籌備多年，因此過去他的所作所為，甚至放火燒掉台灣民政府等行為，顯然跟這幾年的轉型正義沒有關係的。

賴清德強調，兩者處理方式並無標準不一的問題，因為湯德章公園銅像在被拉倒後，目前已經完成修復，但之所以無法在原地恢復，主要是因為銅像所在地是古蹟，因此市府計畫另覓他處置放。

賴清德還說，有關這樣的破壞行為，市府工務局也將依法追究破壞者的責任，因此市府在處理這件事情上，其實標準都一致，但是有很多人都有所誤解；同時，他一直認為，這種破壞的行為不會讓台灣社會所接受，任何人，即便是民意代表，也都不必為這樣的行為尋找理由，應該要有是非標準。

文化局長葉澤山補充指出，原台南大正公園的孫文銅像，屬公園內的市產；銅像傾倒後，該局委託專業藝術家修復，目前已修復完成並妥善保存。由於市定古蹟原台南大正公園所在的湯德章公園圓環，是台南市的重要櫥窗，所以市府未來不傾向在公園中央另立或復立任何政治性塑像。

民進黨團也認為，國民黨黨團用八田銅像去類比蔣介石或孫文銅像進而杯葛議事，這是不倫不類；蔣介石等政治人物的銅像，都是過去威權政治機關搭配統治需求特意打造的，跟八田銅像是台灣人民自發的感念行為截然不同。

(中時)