網傳趙又廷曾家暴高圓圓？ 卓偉出聲解答
藝人趙又廷和高圓圓結婚近3年，不時在機場、街頭被目擊互動甜蜜，仍像熱戀般的情侶，好感情令人稱羨，沒想到近來卻有網友突向「大陸第一狗仔」卓偉提問：「趙又廷有沒有家暴女神？」引來卓偉親自解答訴實情。
據陸媒報導，有網友曬出高圓圓去年出席活動的照片，當時她的大腿驚現瘀青，而那時趙又廷被狗仔拍到在機場和女助理親密打鬧，因此有人聯想到夫妻倆是否感情不合，高圓圓甚至還被家暴？
對於這「腦洞開太大」的腦補劇情，大部分網友不以為意，但仍有人向卓偉提出疑問，而卓偉則表示「不知道這朋友從哪聽到的傳聞」，肯定這傳聞絕對不屬實，並稱兩人婚後還是非常恩愛，高圓圓也一直積極地想「做人」成功，「而且以高圓圓的個性，是絕對不會容忍自己的老公對她動一指頭的。」聽完卓偉的解答，許多人大表認同，並稱趙又廷是出了名的寵妻狂魔，怎可能對高圓圓動手，虧網友想太多。
(中時電子報)
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