華國三太子網賽》頭號種子「巴大叔」 爆冷敗給排名269小將
華國三太子盃挑戰賽，19日大爆冷門，頭號種子2006年澳網男單亞軍、前世界第8的賽普勒斯好手巴格達提斯（Marcos Baghdatis），跌破眾人眼鏡眼鏡，3比6、5比7不敵世界排名第269名南韓19歲小將權順禹。
世界排名第55的31歲巴格達提斯，首盤2比1領先後遭權順禹倒趕4局，3比6先失首盤，次盤雙方一路保發，但仍在第11局遭權順禹破發，無緣次輪。
這是巴格達提斯今年第5場賽事，本季至今最佳成績是1月初奧克蘭網賽，挺進4強最終不敵世界排名44葡萄牙好手索沙（Joao Sousa），不過他澳網因腳踝傷勢休息長達2個月，4月初才在台維斯盃復出為祖國出戰，華國三太子盃挑戰賽是他復出後第2場賽事。
巴格達提斯坦言傷癒復出，仍需要時間適應，「也需要投入更多精力，將自己的狀態再找回來。」不過31歲的「巴大叔」接下來仍會出賽，休息並非他的選項，「畢竟我已經休了2個多月了，法網是鐵定會參加。」
結束台灣行，「巴大叔」24日將轉戰總獎金34萬美金的中國昆明網球公開賽，隨後回到歐洲賽場參與伊斯坦堡公開賽（Istanbul Open）以及馬德里大師賽。
(中時電子報)
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