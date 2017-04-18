超難進！台師大國際時尚EMBA學生身價逾3千億

台灣師範大學的「國際時尚高階管理碩士在職專班」去年首度招考，錄取率只有19.74%，被稱為最難考的EMBA，名模陳又立是第一屆學生，第二屆則有歌仔戲團團長陳亞蘭、知名電視連續劇導演王重正等，且有22.86%是二度報考，顯示出許多人可望成為時尚管理人才的決心。

去年成立的台師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），培育品牌、行銷、時尚精品管理等一流人才，GF-EMBA執行長夏學理說，第一、二屆59位研究生裡，剛好有原住民、閩南人、客家人、二戰後大陸移民與新住民等5大族群， 因此特別邀請名設計師黃秀瑾，打造台灣五大族群經典符碼。

夏學理說，多元族群是台灣最好的文化基礎，若台灣能有一個以族群為代表的時尚圖騰，才能跟國際時尚界有共同的語彙，可以進行對話，「總不能永遠都在抄別人的東西。」

設計師黃秀瑾指出，台灣擁有豐富且深厚的族群文化「原創」能量，如「原住民」、「閩南」、「客家」、「二戰後大陸移民」、與「新住民」等，且與荷蘭、日本等東西多元文化薈萃交集融合，使得台灣可以交融出引領時尚風潮的符碼創造力。

台師大校長張國恩也戴上由設計師特製荷蘭時期的帽子，他指出，未來是全球化的時代，按照現在的方向發展，希望台灣可以領導時尚產業的發展。

夏學理分析說，第一、二屆研究生中，有14位董事長、11位總經理、11位企業負責人、9位設計、創意總監；其中資本額上億者有12位，最高為1534億，5千萬以上有8位，共擁有遠超過3千億的總身價。

第一屆學生有：華旅董事長謝欣霓、名模林又立、音樂才子嚴子貿、陶藝大師李國欽等，即將入學的新生有：陳亞蘭歌仔戲團團長陳欣湉 (陳亞蘭)、電視連續劇「讓愛飛揚」導演/製作人王重正、無印良品超級店長蕭千慧等。

(中時)