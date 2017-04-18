中彰投苗首場聯合海葬 6先行者長眠大海

家屬依依不捨將骨灰罐拋向大海並撒下花瓣，讓往生親人長眠於此。（陳淑娥攝）

家屬依依不捨將骨灰罐拋向大海並撒下花瓣，讓往生親人長眠於此。（陳淑娥攝）

中彰投苗首場聯合海葬18日在台中港外海舉行，共有6位先行者長眠於大海。（陳淑娥攝）

根據不同宗教需求，在碼頭分別舉行基督教及佛道教祈福儀式，此為基督教儀式。（陳淑娥攝）

根據不同宗教需求，在碼頭分別舉行基督教及佛道教祈福儀式，此為佛道教儀式。（陳淑娥攝）

中彰投苗首場聯合海葬18日在台中港外海舉行，共有6位先行者長眠於大海，苗栗的詹先生表示，務農的父親生前喜歡釣魚，交代將骨灰撒向海洋；彰化施小姐說，哥哥希望走的瀟灑一點，選擇海葬讓自己重返自然。

台中市府去年第1次辦理聯合海葬，廣受民眾好評與認同，今年在「中彰投苗區域治理平台」首長會議更提案，進一步結合共同辦理海葬，此次聯合海葬共6位先行者，包括台中市4位、彰化縣1位、苗栗縣1位。

今天在市立殯儀館舉辦追思會後，根據不同宗教需求，在碼頭分別舉行基督教及佛道教祈福儀式，18位家屬抱著骨灰罐出海，在6海浬遠的台中港外海，依依不捨將骨灰罐拋向大海並撒下花瓣，讓往生親人長眠於此。

苗栗的詹先生表示，64歲務農的父親喜歡釣魚，去年因病往生，生前交代將骨灰撒向大海；彰化施小姐說，42歲未婚的哥哥，希望走的瀟灑一點，選擇海葬讓自己長眠於此；台中許姓及潘姓家屬指出，他們的先人熱愛游泳，聯合海葬完成遺願，也讓後代安心。

台中市生命禮儀管理處長陳志銘表示，海葬訴求「身已乘浪揚帆去，愛隨潮汐流無窮」，象徵著生命與愛周而復始、生生不息。生管處指出，市府持續推廣樹葬，海葬等環保自然葬法，民眾接受度逐漸提高，土葬需請風水師覓地、造墓，花費約在10至20萬元，自然葬法相對節約，樹葬作業費約3000元，海葬則完全免費。

(中時)