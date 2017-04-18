日本自衛隊 將全面廢除女性服役限制

日本防衛大臣稻田朋美18日在記者會上宣布，陸上自衛隊坦克車中隊、偵察隊、普通科中隊等，從本月起將開放女性隊員服役，事實上，形同陸海空自衛隊幾乎全部解除女性服役的限制，今後盼能達到女性自衛官比率從目前的6.1%倍增的目標。

倍增女性自衛官比率，乃為了實現安倍政府推動的女性活躍社會。稻田表示，為了使女性自衛官的人數倍增，將實質地廢除女性隊員服役的限制，且將改善女性自衛官執勤的環境，以促進女性活躍在自衛隊的職場上。

防衛省自1993年起，便開始重新評估自衛隊對於女性服役的限制，並階段性地廢除海上自衛隊護衛艦和航空自衛隊戰鬥機等對女性服役的限制。

航空自衛隊包含戰鬥機的飛行員在內，至2015年為止已全面廢除女性服役的限制。海上自衛隊則至2016年為止，除了潛艦以外，也幾乎全面解除女性服役的限制。

防衛省指出，只有陸上自衛隊的特殊武器防護隊的一部分因為有輻射的關係、陸上自衛隊坑道中隊因要挖鑿隧道會產生粉塵、海上自衛隊的潛艦部隊因為艦內狹窄，難以增設女生廁所等理由，站在保護女性和個人隱私的觀點上，仍持續地限制女性服役。

日本女性自衛隊2016年時約有1萬3989人，防衛省今後將擴大採用女性自衛隊員，並改善女性隊員執勤的環境。稻田在記者會上表示，「希望能打造順應時代和環境，且具有魅力的自衛隊。」

(中時)