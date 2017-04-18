洪秀柱：黨員連署方法要改進

國民黨現任黨主席洪秀柱完成參選登記。（張鎧乙攝）

國民黨現任黨主席洪秀柱。（張鎧乙攝）

國民黨現任黨主席洪秀柱完成參選登記。（張鎧乙攝）

國民黨主席選舉18日截止登記，現任黨主席洪秀柱在支持者的陪同下，前往中央黨部完成登記，送出逾12萬份的連署書，總計6位參選人完成登記手續，總共送出72萬1582份黨員連署書，遠高於這次選舉47萬8千有效黨員人數，對此，洪表示，黨員連署的精神很好，可以維持，但是連署的方法要改進，可以考慮改用「電子」方式，避免造成選務機關的困擾。

(中時)