獨居翁昏迷客廳 電視聲擾鄰警方救命

69歲卓姓老翁獨居大雅區公寓，警方14日晚間11時接獲鄰居報案，稱電視音量過大妨礙安寧，到場後發現屋內燈火通明，叫門無人應答且聞到燒焦味，緊急聯繫消防隊破窗而入，卓翁已昏迷在客廳沙發上，所幸屋內無任何異狀，其女兒表示，父親有心臟病等慢性病，從未有昏迷情況，感謝警消及時發現相救。

(中時)