雄獅2018獨包盛世公主號 首創日韓千人賞櫻團

盛世公主號是史上來台遊輪中最大的一艘。（圖／雄獅旅遊提供）

明年德島勝浦町將為雄獅旅遊的遊客封村賞櫻。（圖／雄獅旅遊提供）

據雄獅旅遊產業研究中心調查結果指出，去年有近3成從基隆母港出發的旅客選擇雄獅訂購郵輪商品（不含麗星）；且雄獅旅遊獨包航次還會設計專屬主題性活動，單一航次都吸引2000多人。2018年雄獅將延續獨包航次，再創全球市場先例，獨包今年4月下水的盛世公主號，帶領國人前往最愛的日韓賞櫻景點。

雄獅集團總經理裴信祐表示，隨著越來越多國際級遊輪紛紛以基隆、高雄為母港航行，甚至成立台灣分公司，遊輪旅遊在台灣已經成為最新旅遊顯學，而台灣也已經一躍成為亞太地區遊輪客源地前3名，證明台灣在亞洲遊輪市場發展的重要性。

雄獅旅遊不斷透過品牌經營與價值創新，從2014年開始首創業界先例，獨包太陽公主號，以獨有的3C營運模式，用「郵輪+」的概念規劃專屬活動獲得旅客青睞，創造新一波的旅遊話題，雖然占整體營收不大，但每年都以3-4成比例穩定成長。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，遊輪不只是移動工具，而是一次滿足美食、休閒、表演、購物、移動等多重目的，符合不同年齡旅遊需求的新形態。2014年獨包遊輪航次起，就陸續規劃屬於雄獅旅客的加值活動，包括：邀請不同藝人上船舉行海上演唱會，舉辦不同主題達人講座，邀請同船旅客一起高歌，增加趣味性且貼近當地文化的和服COSPLAY，甚至結合時下最夯的運動旅遊概念，舉行神戶路跑等活動。

游國珍強調，每年賞櫻季節都是僅次於過年的銷售旺季，旅客為了搶購熱門出發日期，甚至會提早半年到1年預定行程。機位有限加上熱門賞櫻景點的交通食宿在當地本來就供不應求，因此賞櫻期間的團費也較平常高1-2成。

以2017年日本賞櫻5日遊來說，平均團費都落在4.5萬元左右，若是卡到清明連假團費更上看5萬元，且民眾想要一次收集鹿兒島、德島、大阪、宮崎、釜山等各地的賞櫻打卡照，就要分次、分年前往，最少也要3年才能完成。

但雄獅「2018盛世公主 賞櫻盛事」獨包航次，一趟就可以讓旅客收集到3-5個熱門賞櫻點。其中德島更為了雄獅貴賓特地將「勝浦町」封村，旅客可以走在步道上賞櫻外，也可乘坐小船在勝浦川上感受兩岸河道的浪漫美景，或是在櫻花樹下野餐，遊歷旁邊的市集，每人最低只要37900元起。

盛世公主號（Majestic Princess）2017年4月9日甫於英國下水，是公主遊輪旗下第18艘、也是特地為亞洲市場量身定製的首艘遊輪，不只是目前公主船隊中最新、最奢華的遊輪，更是史上來台遊輪中最新最大的一艘，排水量14.3萬噸，載客數3560人。

(中時)