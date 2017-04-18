月亮歌后李珮菁家產被前夫A光 癱瘓37年拚站起來

李珮菁和二度結婚老公歐陽正夷又分手。(圖／本報系資料照)

以《我愛月亮》走紅的「月亮歌后」李珮菁，今(18日)爆出和二度結婚的老公再次分手，對方還搬光她百萬家產，下午她現身公益活動時，忍不住淚崩「他怎捨得把我放下？只因為我無法再供應他開銷？」

上周剛過60歲生日的李珮菁，因久病加上欠債，剛獲得總統蔡英文的10萬元慰問金，不過去年她和二度結婚的老公歐陽正夷分手，據蘋果報導，今她出席「台灣優質生命協會」公益演唱會活動，受訪三度哽咽，前夫去年9月提出離婚要求，事後又反悔，她認為婚姻不是兒戲，堅拒復合。

而她至今仍放不下，「他怎捨得把我放下？只因為我無法再供應他開銷？這段愛情已變質，我也很訝異會走到這步。」對於家產被搬光，她也不打算提告。李珮菁23歲時因脊椎開刀導致下半身癱瘓，提到身體現況，她透露醫生表示她知覺已恢復70%，「下一步就看我能否站起來」，但要等未來醫學更發達才有可能。

雖然人生經歷癱瘓、負債等不好的事，讓她有過輕生念頭，但前夫勸她如果輕生，之後下輩子會不斷輪迴，才打消念頭，現在她想把時間都花在公益上。

(中時電子報)