警查緝逃逸外勞 卻查獲銀髮族聚賭
苗栗警方17日到竹南鎮福德路一戶民宅查緝逃逸外勞，發現38歲印尼籍外勞伊瑪正在煮午餐，要帶她到2樓收拾行李時，意外查獲8名銀髮族聚賭，現場查扣賭資2萬4千元、抽頭金800元以及3副麻將，警方除了將逃逸外勞交由移民署遣送回國，一併將劉姓屋主依賭博罪嫌移送法辦。
竹南警分局接獲民眾檢舉，指出竹南鎮福德路一戶人家疑似僱用逃逸外勞，警方前往查緝，發現印尼籍女外勞伊瑪正在民宅一樓廚房煮午餐，警方陪同她到2樓收拾行李時，聽到樓上傳來打麻將聲和吵雜聲，原來劉姓屋主在住家二樓經營麻將賭場。
警方表示，現場8名賭客分成2桌聚賭，賭客多是50至70歲的婆婆媽媽、退休阿公，雖賭博金額不大，但長期經營賭場，妨害鄰居安寧還會影響社會觀感。
警方將劉姓屋主及8名賭客帶回偵訊，都坦承賭博，得知是因查緝逃逸外勞而被發現賭博，大呼倒楣。警方訊後將劉姓屋主依賭博罪移送地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
(中時)
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