休假遇路倒民眾　新北消防員立即救援

新北市消防局安康分隊隊員許哲維（穿運動汗衫者）昨休假時，主動搶救路倒傷患，過程被民眾拍下貼上網路。（孟祥傑翻攝）

新北市消防局安康分隊隊員許哲維昨天（17）休假赴高雄旅遊，中午12時許經過高雄市澄觀路時，發現1輛機車疑因發生事故倒在路旁，男性機車騎士則失去生命跡象，立即上前施作CPR搶救，並打電話向高雄市消防局報案，將傷者送醫急救後即低調離開，過程被民眾目擊拍下貼上網路，大讚許哲維救人優先的英雄事蹟，消防局表示將公開表揚。

(中時)