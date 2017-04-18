網球好手周郁軒打壘球 同樣嗄嗄叫！
大魯閣壘球耐力挑戰賽今日在全台開打，首日賽程結束，大魯閣棒壘球打擊場新莊館的周郁軒選手表現亮眼，以109分之姿暫居全台學生組榜首，值得一提的是，在打擊場表現一鳴驚人的他，卻是一名網球好手，周郁軒表示：「太好玩了！」
比賽開始，周郁軒即展現流暢的擊球節奏，出棒乾淨俐落猶如秋風掃落葉一般，完全將在網球場上的敏捷、反應運用的淋漓盡致，不僅如此，周郁軒更屢次將球「扛」出打擊牆上緣，繳出「猛打賞」的他，昨日也轟出一發全壘打，總計以109分的成績，在全台首日學生賽事中暫排第1。
「我覺得很新鮮、很好玩！」就讀輔大體育系的周郁軒表示，這種競賽方式有別以往的打擊比賽，不僅要兼顧力量與肌耐力，更要掌握打擊的節奏，十分有趣！昨日比賽開打後也吸引各界好手前來挑戰，曾在高中黑豹旗賽事表現不俗，而近日剛奪下桃園議長盃MVP的劉昊晨，在昨日也有出賽，以總分96分暫排學生組第2名。
大魯閣壘球耐力挑戰賽今年邁入第2屆，自首屆賽事開打後，便獲得熱烈迴響，而本屆賽事自即日起至6/7，在全台各大魯閣棒壘球打擊場進行預賽，比賽採計分制，預賽取積分前16名選手晉級6/11的決賽，最終來角逐「最持久重砲手」的稱號。
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(中時電子報)
關鍵字：大魯閣打擊場、周郁軒、大魯閣壘球耐力挑戰賽
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