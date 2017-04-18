無辣不歡 恐增加罹癌機率
台灣不少民眾愛吃辣，享受辣味刺激口腔、喉嚨，甚至有人餐餐無辣不歡，從麻辣火鍋店遍地開，便可窺出端倪。不過研究指出，如果過度食用辛辣食品，恐增加罹患口腔癌機率。
口腔癌是口腔內軟或硬組織不正常異常增生或病變，會出現嘴破、出血、紅斑或白斑等症狀。口腔癌成因繁多，香菸的尼古丁、焦油、酒精及檳榔汁，都是破壞口腔黏膜的高風險因子，而長期食用刺激性食物（如：吃辣），也會讓口腔受到刺激、破壞，當口腔黏膜在修復過程中發生變異，就可能演變成口腔癌。
另外，除了上述危險因子，口腔衛生不佳、長期食用過熱食物、咬合不正或是配戴不合適的假牙長期摩擦口腔黏膜，也會使口腔癌的罹患風險增加。
根據《康健雜誌》，台北市牙醫師公會理事王俊勝表示，口腔癌前期徵兆是口腔粘膜病變，若口腔潰瘍發生在腫塊上時，或口瘡與過去長得不太一樣、超過14天仍未好轉，建議立即就醫檢查。
(中時電子報)
關鍵字：口腔癌
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