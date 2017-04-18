長期戴隱形眼鏡工作 女子狂長針眼難消
台中市40歲、堪稱工作狂的女性主管，因每天深陷工作中，一天配戴隱形眼鏡的時間長達12小時、且此習慣維持近20年，日前突然感覺眼睛刺痛，就醫檢查發現長針眼，吃藥卻無法消腫，最後到烏日林新醫院「麥粒腫切開併刮除手術」，才終於恢復明亮大眼。
女主管告訴醫生，上月底某天工作到凌晨近1點鐘，回家後感覺眼睛刺刺的，且只要眨眼睛就覺得很不舒服，隔天眼睛腫大到幾乎睜不開，連開車都沒辦法，之後情況越來越嚴重，到診所拿藥、連續吃了幾天都無法消腫，甚至眼瞼長出化膿的針眼。
烏日林新醫院眼科主治醫師阮國華指出，經檢查確診該患者為「麥粒腫」，透過麻醉、切開針眼發炎處治療後，症狀大幅改善。一般人都以為長針眼是小毛病，但若未及時處置，嚴重者可能引發蜂窩性組織炎，若針眼腫脹壓迫眼角膜，造成眼角膜弧度感變，還會造成暫時性散光。
阮國華強調，針眼與青春痘的形成、治療方式類似，常發生於習慣熬夜、愛吃油炸食物者的身上，若想預防需從生活習慣改變，建議眼皮常有分泌物、眼瞼易發炎者可用稀釋肥皂水或食鹽水調和後清洗眼皮，或以棉花棒沿睫毛根部清潔，可改善油脂分泌造成的阻塞。
(中時)
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