史上首次 勞動部提高僱用失業勞工獎助金

失業勞工有福了，勞動部近7年來首次調高僱用獎助津貼！為鼓勵雇主提供僱用失業勞工，勞動部自僱用獎助津貼上路以來，首度提高獎助津貼，每個月提供雇主9千元至1萬3千元，最長補助12個月，合計最高獎助15萬6千元，預計本月20日生效。

勞動力發展署表示，依現行《就業保險促進就業實施辦法》規定，雇主僱用經公立就業服務機構推介連續失業30日以上的特定對象失業勞工，或連續失業3個月以上的失業勞工，連續僱用滿30日並且符合相關規定，就可以向公立就業服務機構申請發給僱用獎助。

該獎助津貼自2010年5月上路以來首度調整，從原本依照不同對象，每月發給雇主8千元、1萬元、1萬2千元，最長發給12個月，現在分別提高1千元，像是僱用連續失業30日以上的，45~65歲身心障礙及長期失業勞工，每月發給1萬3千元。

僱用連續失業30日以上獨力負擔家計者、原住民及二度就業婦女等7類失業勞工，每月發給1萬1千元；僱用連續失業3個月以上失業勞工，每月發給9千元；若雇主以非月薪方式給付薪資時，則依前面3類受僱勞工身分別，每人每小時發給僱用獎助50、60及70元。

勞動部勞動力發展署就業服務組長龔桂蘭指出，2015年獎助津貼一共發出1979名、約1.8億元，去年增加至2058名，一樣是1.8億元，今年不但要將發給金額調高，名額更預計要增加到3千名，期望能鼓勵雇主多加僱用失業勞工。

(中時)