800壯士揚言圍立院 竟派2遊覽車繞桃機「上廁所」

反年革團體包2輛遊覽車到桃園機場上廁所，航警局與機場公司派員警戒。（陳麒全攝）

「800壯士」發出動員令，號召群眾今晚「夜宿圍城」，部分群眾近百人包二部遊覽車特別繞到桃園機場「上廁所」。（陳麒全攝）

反年革團體包2輛遊覽車到桃園機場上廁所，舉牌訴求的內容很多元。（陳麒全攝）

立法院今排定審查年金改革相關法案，首先登場的就是《公務人員退休撫卹法草案》，不過監督年金改革行動聯盟及反年金改革團體「800壯士」揚言包圍立法院抗議，並發出動員令，號召群眾今晚「夜宿圍城」，部分群眾近百人包二部遊覽車特別繞到桃園機場「上廁所」，目前航警局與機場公司正派員警戒。

(集團連線報導)